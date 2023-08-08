وصول طائرة عسكرية روسية سراً الى بيونغ يانغ يثير هلع الغرب من تعميق التعاون الروسي – الكوري في الحرب ضد أوكرانيا

الحرة / ترجمات – دبي

تسببت رحلة لطائرة عسكرية من روسيا إلى كوريا الشمالية في مخاوف كبيرة بشأن إمداد بيونغ يانغ لموسكو بالأسلحة، لدعم الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في الحرب بأوكرانيا.

وكشفت بيانات موقع رصد حركة الطيران “فلايت رادار 24” أن طائرة عسكرية روسية من طراز “إليوشين آي إل-62 إم”، توجهت من موسكو إلى بيونغ يانغ يوم 31 يوليو وعادت يوم 2 أغسطس.

وظلت الطائرة الروسية في مطار العاصمة الكورية الشمالية، لمدة 36 ساعة، وفق بيانات “فلايت رادار 24”.

ونقل موقع “إن كي نيوز” الكوري الجنوبي، الذي يتتبع حركة الطيران إلى الجارة الشمالية، أن هذه الرحلة هي “الأولى من نوعها منذ منتصف عام 2019″، حينما زار نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، كوريا الشمالية.

ولم تعلن روسيا أو كوريا الشمالية عن مثل هذه الرحلة، ولا يتضح من كان على متنها.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زار كوريا الشمالية في يوليو الماضي، حيث حضر عرضا عسكريا نظمه كيم جونغ أون.

وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة تشتبه بأن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية هدفها ضمان إمدادات أسلحة تحتاج إليها بلاده في حربها في أوكرانيا.

وذكرت “إن كي نيوز” أن “الرحلة ربما تكون نتيجة لزيارة شويغو ولاتفاقيات محتملة مع كيم”، مضيفا أن المحللين “يتكهنون بأن الطرفين ربما عقدا صفقات أسلحة”.

وامس الإثنين، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماتيو ميلر، على الرحلة، قائلا: “أوضحنا مخاوفنا بشأن سعي كوريا الشمالية لدعم روسيا في عدوانها ضد أوكرانيا”.

وأضاف: “سنواصل الإعلان عن مثل هذه المخاوف، وسنعمل على تنفيذ كل عقوباتنا”.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضا عقوبات قوية ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

سر الرحلة الغامضة

ونقلت وكالة بلومبرغ، عن المحلل العسكري، جوست أولينامس، إن “بيع كوريا الشمالية أسلحة لروسيا سيكون بمثابة تصعيد كبير جدا”، وأضاف: “ستتم إدانة هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا للعقوبات المفروضة”.

ونظرا لأن روسيا تستهلك مركباتها العسكرية بشكل كبير، مثل دبابات “تي – 54” و”تي-62″، فإن أوليمانس رأى أنه “ربما تكون كوريا الشمالية آخر من ينتج قطع غيار هذه الأنواع، وتحتفظ لنفسها بمخزون كبير”.

وخلال زيارة بيونغ يانغ، أطلع زعيم كوريا الشمالية وزير الدفاع الروسي شويغو، على طائرات مسيرة، لكنه من غير المحتمل أن يتم استخدامها في أوكرانيا قريبًا.

وقال الزميل البارز بمعهد الشؤون العسكرية في كوريا الجنوبية، يون سوك جون، إن “هذه المسيّرات ليست في مرحلة الاستخدام النهائي، فكوريا الشمالية تفتقد القدرة على تصنيع كميات كبيرة على أي حال”.

كما نقلت “بلومبرغ” عن مديرة الشؤون الإقليمية في الشبكة النووية المفتوحة (Open Nuclear Network) ومقرها فيينا، راتشيل مينيونغ لي، شعورها بـ”القلق” من أن “البلدين ربما ناقشا تعميق التعاون العسكري” خلال وجود وزير الدفاع الروسي في كوريا الشمالية.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قد عبّر في وقت سابق هذا الشهر عن “قلق” الولايات بشأن احتمالية تزويد كوريا الشمالية بذخائر لروسيا.

وقال: “معلوماتنا تشير إلى أن روسيا تسعى إلى رفع تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية”.

فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده “تشتبه بأن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية هدفها ضمان إمدادات أسلحة تحتاج إليها بلاده في حربها في أوكرانيا”.

وبعد زيارة نادرة قام بها شويغو إلى بيونغ يانغ بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية مع الجارة الجنوبية، قال بلينكن إن “روسيا تقوم بجولة على حلفائها للتزود بالأسلحة”. وصرح للصحفيين في أستراليا: “أستبعد أن يكون هناك في عطلة”.

والتقى شويغو خلال زيارته لكوريا الشمالية زعيم البلاد، كيم، الذي اصطحبه في جولة للاطلاع على أحدث الأسلحة الكورية الشمالية وأكثرها تطورا، ومن بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات ومسيرات عسكرية لم تشاهد من قبل.

وروسيا، الحليفة التاريخية لكوريا الشمالية، هي من البلدان النادرة التي تقيم بيونغ يانغ علاقات ودية معها.