وسط اشتباكات مُسلحة.. جيش العدو يُفجّر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، صباح اليوم، بمخيم عسكر شرقي نابلس/ فيديو

نابلس – فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، شقة سكنية داخل إحدى العمارات في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس.

وسمع صوت انفجار كبير داخل الشقة السكنية التي تعود لعائلة الشهيد عبدالفتاح خروشة، وذلك بعد ساعات من اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس بأكملها وحولت مخيم عسكر لثكنة عسكرية خلال عمليتها.

ووقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما أطلق مقاومون النار تجاه تلك القوات.

وأصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب آخر جراء الاعتداء عليه بالضرب، فيما أصيب 3 بالرصاص المطاط، والعشرات بالاختناق بفعل إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وكنت قوات الاحتلال قد اعلنت في وقت سابق ان الشهيد خروشة قتل مستوطنين اثنين في بلدة حوارة بشهر شباط الماضي، حيث كان استشهد بعد أسابيع من ملاحقته خلال عملية عسكرية بمخيم جنين.

وفي التفاصيل، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة بمخيم عسكر شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قبل منتصف الليلة الماضية مخيم عسكر القديم استعدادًا لعملية الهدم.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته تعمل في مخيم عسكر لتدمير منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة الذي نفذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين في 26 فبراير/ شباط الماضي.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية عبر حاجز بيت فوريك، وانتشرت في محيط مخيمي عسكر القديم والجديد ومنطقة المساكن الشعبية.

وما لبثت قوات الاحتلال ان داهمت منزل الشهيد خروشة وباشرت تجهيزاتها لهدم المنزل، وأجبرت نحو 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد.

ويقع منزل عائلة الشهيد خروشة في الطابق الثالث من بناية سكنية وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وتم استهداف دوريات الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة محلية الصنع.

كما اندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز بكثافة.

ووفق إحصائية أعلنتها جمعية الهلال الأحمر في نابلس فقد وقعت إصابتان بالشظايا، وإصابة سقوط، فيما أصيب 58 مواطناً جراء استنشاق الغاز.

ونفذ الشهيد خروشة عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في 26 فبراير/ شباط الماضي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، واستشهد باشتباك مسلح في مخيم جنين في السابع من مارس/ آذار.

ويعتقل الاحتلال أبناء الشهيد خروشة الثلاثة بدعوى تقديمهم المساعدة لوالدهم في تنفيذ عملية حوارة، كما أصدر الاحتلال قبل عدة أيام قرارا بهدم منزل نجله الأسير خالد.

📹 متابعة صفا| قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة بمخيم عسكر بمدينة نابلس pic.twitter.com/khnCS7PZaU — وكالة صفا (@SafaPs) August 8, 2023