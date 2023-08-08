وسط اشتباكات مُسلحة.. جيش العدو يُفجّر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، صباح اليوم، بمخيم عسكر شرقي نابلس/ فيديو
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جرينتش+2 11:30
وسط اشتباكات مُسلحة.. جيش العدو يُفجّر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، صباح اليوم، بمخيم عسكر شرقي نابلس/ فيديو
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