ما زلت على قيد المحبة.. عباس النوري يسخر من شائعة وفاته

نفى الفنان السوري العريق، عباس النوري شائعة زعم مطلقوها أنه “فارق الحياة إثر تعرّضه لوعكة صحية .

وقد نشر الممثل السوري عبر حسابه في “فيسبوك”، تدوينة طمأن من خلالها متابعيه على صحته، حيث نشر صورة له بدا فيها بحالة معنوية مرتفعة، رافعًا يديه عاليًا ومبتسمًا ابتسامة عريضة.

وكتب ساخرًا من مطلقي تلك الشائعات: “ما زلت على قيد المحبة.. الحمد لله.. شكرًا لرقي أفكار مطلقي الشائعات.. كل حبي أعز ما أملك”.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة النوري، فكتبت زميلته الفنانة سحر فوزي معلقة: “كل السعادة لقلبك دمت معطاءً وفيًّا لرسالتك”.

وأعرب آخرون عن غضبهم من مطلقي الشائعات التي تطال حياة النجوم، وكتب أحد متابعيه عبر فيسبوك : “ربي يحميك ويوفقك ويطول بعمرك ويخليك لعائلتك، للاسف على الكلام الكاذب يا عيب الشوم على هل الناس. تحياتي الك”.

وكان عباس النوري (70 سنة) قد احتفل قبل أيام برفقة زوجته عنود خالد، بذكرى زواجهما الـ34، حيث شاركت الأخيرة صورة تجمعهما عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، وعلَّقت: “الآتي أجمل.. إنها ذكرى زواجنا الـ34”.

يُشار إلى أن مسلسل “مربى العز” الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، يعتبر آخر الأعمال التي شارك فيها النوري، إذ جسد فيه شخصية “شيخ” يتصف بالمودة والرحمة، ويحاول نشر الخير وتوعية الأفراد.

ودارت أحداث المسلسل حول موضوع التغيرات التي طرأت على منظومة القيم والأخلاق بالمجتمع العربي ككل، وانعكاس تلك التطورات على نواة المجتمعات العربية وهي الأسر الصغيرة، كما يرصد المسلسل بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة ويقدم حلولًا درامية لها.

وقد شارك في بطولته عباس النوري، وأمل عرفة، ونادين خوري، وسوزان نجم الدين، وخالد القيش، ونادين تحسين بيك، وفادي صبيح، ومحمود نصر، وحسن خليل، وزهير عبد الكريم، وأسامة الروماني، وروزينا لاذقاني، وجرجس جباره، وهو من تأليف علي معين صالح، وإخراج رشا شربتجي.

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