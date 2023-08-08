لماذا تزداد يوماً بعد يوم فاشية وعنصرية وإرهاب الكيان الإسرائيلي؟؟

قام المجتمع اليهودي في فلسطين العربية من مستعمرين يهود جاؤوا من وراء البحار بمساعدة الدول الاستعمارية والحركات اللا سامية وتعاون الصهيونية مع ألمانيا النازية، وبدعم من بعض ملوك وامراء العرب. وأقاموا كيانهم، كيان الاستعمار الاستيطاني الإرهابي والعنصري على حساب الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني، باستخدام القوة والحروب العدوانية والمجازر الجماعية والتطهير العرقي والعتصرية والفصل العنصري والعنصرية في القوانين والممارسات الاسرائيلية وترحيل سكان فلسطين الأصليين وأصحابها الشرعيين، ومصادرة أراضيهم وأملاكهم وتهويدها وتهويد مقدساتهم العربية الاسلامية والمسيحية.

ولا يزال المجتمع الإسرائيلي منذ اغتصاب أكثر من 80% من مساحة فلسطين عام 1948، واحتلال ما تبقى منها عام 1967 يطوّر وينتج قيماً وأفكاراً وممارسات استعمارية وإرهابية وعنصرية معادية للعرب الفلسطينيين، لاجتثاثهم من وطنهم وترحيلهم وتهويد أرضهم ومقدساتهم، وعرقلة الوحدة العربية والتطور والتقدم والتنمية في الوطن العربي والشرق الاوسط كله.

وتتناقص القيم التي رسختها الصهيونية والكيان الصهيوني والحاخامات اليهود مع أبسط مبادئ الحق والعدالة والسلام والقيم القانونية والإنسانية والحضارية ومع الحقوق الطبيعية للإنسان ومبادئ القانون الدولي العام والإنساني ومع جميع العهود والمواثيق الدولية واتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أدى رفع الإيمان بالاستعمار الاستيطاني اليهودي وأكذوبة أرض الميعاد إلى مستوى القداسة الدينية وإلى المنطلق الأساسي للأيديولوجية الصهيونية والكيان الصهيوني إلى تطوير الشعب الإسرائيلي لقيم ومعتقدات استعمارية وإرهابية وعنصرية وأساليب فاشية وتعبئة غالبية يهود العالم نفسياً وتربوياً وسياسياً وتنظيمياً للاستمرار في الصراع مع العرب والمسلمين ونشر الاسلاموفوبيا في الغرب انطلاقاً من القيم الاستعمارية والعنصرية والإرهابية والتوراتية والتلمودية التي ترسخت بدعم وتأييد كاملين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية ولولا الارهاب ودعم بريطانيا المجرمة وغرنسا العاهرة وامربكا المارقة ودعمهم للارهاب الصهيوتي والحروب الاسرائيلية لما قامت اسرائيل. وأصبحت هذه القيم الخطيرة على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وحتى على اليهود أنفسهم جزءاً أساسياً من نفسية الشعب الإسرائيلي والصهيونية العالمية لإضفاء شرعية مزيفة وكاذبة على أهداف الكيان الصهيوني العدوانية والتوسعية القائمة على استخدام القوة ونظرية «المجال الحيوي» للصهيونية من النيل إلى الفرات والشرق الأوسط الجديد لإقامة «إسرائيل العظمى الاقتصادية» للهيمنة على الوطن العربي وتفتيته ونهب ثرواته بمساعدة بعض المتصهينين من الرؤساء والملوك والأمراء وسلطة اوسلو المتصهينين العرب.

وتقمّص الكيان الصهيوني دائماًالدخيل على المنطقة والغريب عنها دور الضحية المهددة بالإبادة ورمي اليهود بالبحر مع أنهم هم الذين رموا ويرمون الفلسطينيين والعرب إلى الصحراء بعد سلبهم أرضهم وديارهم وممتلكاتهم وحقوقهم الوطنية والقومية والدينية وتهويد القدس والاقصى وفلسطين والجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

استمرت دولة المساكين اليهود والدولة الضحية في إشعال الحروب وإرتكاب المجازر واستخدام القوة لكسر الإرادات العربية والفلسطينية الرسمية وتدمير المنجزات ونشر الخراب والدمار وعرقلة التنمية والتطور والاستقرار والوحدة العربية، وزرع الفتن الطائفية والعرقية لتفتيت البلدان العربية، ووضع المنطقة على حافة الانفجار بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق وليبيا وتجويع وخنف شعوبها لإخضاعها وكسر إرادة حكامها لحملهم على التطبيع والابراهيمية وهيمنة اسرائيل العظمى الاقتصادية على الشرق الاوسط الجديد..

أدت الحروب التي أشعلتها إسرائيل والانتصارات العسكرية والدبلوماسية والإعلامية التي حققتها إلى تطوير مجموعة من القيم العنصرية والفاشية في أوساط الشعب الإسرائيلي وبلورتها في قوانين ومراسيم وإجراءات وممارسات وافقت عليها الكنيست والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وطبقتها ويطبقها الجيش والشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية وحتى المستوطنين أنفسهم بدعم من الحكومات الاسرائيلية.

وزعمت «إسرائيل» دائماً بوجود خطر كياني عليها، وربطت الخطر المزعوم بمعزوفتي اللا سامية والهولوكوست وتوجيه الانتقادات إليهما. وكانت وراء الحرب الصليبية التي أشعلها مجرم الحرب بوش الابن على العرب والمسلمين، ووراء المصائب والويلات التي حلت بالشعب الفلسطيني، ووراء تدمير العراق وليبيا ومنجزاتهما وتغيير النظام فيهما ونهب ثروتهما النفطية. وأقامت حلفاً استراتيجياً مع الطاغية حسني مبارك والسمسار السيسي ومع بعض الملوك والأمراء في الخليج ضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية وعلى حساب الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني والامة العربية لإنجاح المشروع الصهيوني وتصفية قضية فلسطين.

وتمخض عن مجموعة هذه القيم والممارسات «المواطن الإسرائيلي العنصري، والشعب الإسرائيلي العنصري، والعنصرية في القوانين والممارسات الإسرائيلية، ويجري تربية الأطفال اليهود في البيت والمدرسة والجيش والمجتمع بالحقد على العرب والمسلمين وكراهيتهم واستباحة حياتهم وأرضهم وممتلكاتهم» وتعبئتهم بالأفكار والممارسات العنصرية المعادية لأبسط مفاهيم الحق والعدالة والسلام في المنطقة، ونجحت اليهودية العالمية بوضع إسرائيل فوق القانون الدولي والأمم المتحدة والعهود والمواثيق والقرارات الدولية. وجاء فرار الكونغرس الامريكي الكاذب بتبرئة اسرائيل من عنصريتها لطخة عار ابدية على توحش الكونغرس وكراهيته ومعادته للشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم.

وتزداد يوماً بعد يوم عنصرية وفاشية وإرهاب «إسرائيل» والمجتمع والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأحزاب السياسية والدينية والشعب الإسرائيلي بالدعم الامريكي المطلق لعنصرية وفاشية ونازية اسرائيل والمستوطنين الغزاة.

ويعبرون عن اعتزازهم بمجموعة القيم الاستعمارية والإرهابية والعنصرية التي ترسخت لدى الشعب والحكومة الإسرائيلية، ويجهرون بتبرير جرائمهم الوحشية تجاه المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ فلسطينية وعربية بفتاوى دينية تصدر باستمرار عن الحاخامات وقادة الكيان الصهيوني والمنظمات والأحزاب الصهيونية وتطبقها اسرائيل.

وأصبحت العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية للعرب هي الطابع السائد لجميع المؤسسات الحكومية والمدنية في الكيان الصهيوني والمجتمع الاسرائيلي.

ويقود الحاخامات وقادة الدولة والجيش والمخابرات العنصرية تجاه عرب الأراضي المحتلة عام 1948وتجاه سكان بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالحكومة تبادر إلى طرح مشاريع القوانين الاستعمارية والعنصرية، ويوافق عليها الكنيست، وذلك لإرضاء الناخب الإسرائيلي، أي لإرضاء الشعب الإسرائيلي المفعم بالعنصرية والفاشية المتصاعدة والمستمرة.

وتظهر القوانين التي صادق عليها الكنيست في عامي 2009 و2010م و2014 توجه الرأي العام الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية إلى المزيد من التطرف والاستعمار والإرهاب والعنصرية، والتمسك بالاحتلال والضم وتهويد القدس والاقصى والمقدسات العربية بأكذوبة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة أراض محررة وقتل الفلسطينيين وإغتيالهم وإعتقالهم وتمير منازلهم ومنجزاتهم وإحراقها.

إن القوانين العنصرية التي تصدر باستمرار عن الحكومة والكنيست وعنصرية اليهودية والصهيونية والكيان الصهيوني تظهر بجلاء صحة قرار الامم المتحدة3379 الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية وأجبرت إدارة بوش الاب على إلغائه لعنه الله، ووجوب العمل على إحيائه وتفعيل تقرير غولدستون وتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب أسوأ من مجرمي الحرب النازيين.

إن إيمان «إسرائيل» بالحروب والإبادة والإرهاب والاغتيالات والاستعمار الاستيطاني والعنصرية فكراً وممارسة تعتبر من أخطر الظواهر التي عرفها المجتمع البشري الحديث ولا مثيل لها في العالم على الاطلاق. ويشجع تبني ودعم الإدارات الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي للعنصرية والإرهاب الإسرائيلي كقرار الكونغرس بتبرئة اسرائيل من عنصريتها الحكومة الإسرائيلية على التصلب والتعنت والاستمرار في ممارسة العنصرية والاستعمار والإرهاب وترسيخه في التربية المنزلية والمناهج الدراسية والمجتمع والجيش الإسرائيلي مما يؤدي إلى تعريض الأمن والاستقرار والتنمية والتطور والسلام العادل في المنطقة العربية والإسلامية وفي العالم بأسره إلى أفدح الأخطار.

زالت جميع أنظمة الاستعمار الاستيطاني والكيانات العنصرية في العالم، ومصير الكيان الصهيوني ككيان استعمار استيطاني وعنصري وإرهابي كالنازية في المانيا والفاشية في ايطاليا والاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر والعنصرية في روديسيا والبرتغال والابارتايد في جنوب افريقيا إلى الزوال إن عاجلاً او آجلاً.

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