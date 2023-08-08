الجيش الجزائري: مستعدون لمواجهة أي خطر يطال البلاد مهما كان نوعه، وفاءً لوديعة الشهداء وضماناً لمستقبل الاجيال
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لماذا تزداد يوماً بعد يوم فاشية وعنصرية وإرهاب الكيان الإسرائيلي؟؟
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