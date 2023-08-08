فيروز تطل في صورة جديدة بعدسة ابنتها ريما الرحباني

شاركت ريما الرحباني عبر حسابها في موقع فيسبوك، صورة جديدة لوالدتها، المطربة فيروز التقطتها بنفسها.

وظهرت فيروز منهمكة بتصفح هاتفها المحمول، ومرتدية نظارتها الطبية، فيما ارتدت قميصًا أحمر اللون نسقته مع جاكيت من الجلد الأبيض، وأسدلت خصلات شعرها المذهب القصير على جانبي كتفها.

وأرفقت ريما الصورة بتعليق، كتبت فيه: “وتراجع حساب العتيق ببالها.. طبعا بأيفون ريما”.

وقد حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعي ومتابعات ريما الذين عبّروا عن سعادتهم برؤية صاحبة أغنيتي “نسم علينا الهوا” و”سلملي عليه”، واشتياقهم لها.

وكان آخر منشور شاركته ريما لوالدتها مقطع فيديو نادر لها احتفالًا بعيد ميلادها الـ 87، ظهرت فيه وهي تطفئ الشمعة في حفل عائلي حميمي بينما يغني من حولها أغنية عيد الميلاد.

وظهرت فيروز في الفيديو مرتدية فستانًا أسود وطوقًا أسود، بينما ينتهي الفيديو بابتسامتها الخجولة وصوت ضحكتها.

كما شاركت الرحباني في فيديو قديم يعود لعام 1989 من بروفات أغنية “مصر عادت شمسك الذهب”، وأرفقتها بتعليق: “ومنّي انا هديّة.. من أرشيفي غنّية.. مَنتَجتا خصّيصاً.. عشانكو تحيّة”.