شهر يوليو 2023 أكثر الشهور حراً في العالم على الإطلاق

حطم شهر يوليو 2023 المستوى القياسي لأكثر الشهور حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو (تموز) 2019، على ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ الثلاثاء.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم حرارة جو أكثر سخونة بـ0,72 درجة مقارنة مع شهور يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وكانت هذه النتيجة متوقعة جدا. فقد قال العلماء اعتبارا من 27 يوليو إنه من «المرجح جدا» أن يكون يوليو 2023 أكثر الشهور حرا على الإطلاق.

وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل «مرحلة الغليان العالمي».

وتشهد المحيطات أيضا على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح مياه مرتفعة جدا منذ أبريل (نيسان) ومستويات غير مسبوقة في يوليو. فقد سجل مستوى قياسي في 30 يوليو مع 20,96 درجة مئوية فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى بـ0,51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.