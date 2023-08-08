الجيش الجزائري: مستعدون لمواجهة أي خطر يطال البلاد مهما كان نوعه، وفاءً لوديعة الشهداء وضماناً لمستقبل الاجيال
أهم العناوين
جرينتش+2 09:59
روسيا تتحدى “الناتو” غرباً والحلف يكرّس البلطيق “بحيرة الناتو”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني