الملك يلتقي عباس بعد وصوله عمان اليوم الثلاثاء

عمان 8-8-2023 وفا- وصل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان.

وكان في استقباله في قصر الحسينية، الملك عبد الله الثاني، حيث عُزف النشيد الوطني الفلسطيني، والسلام الملكي الأردني، ثم استعرض حرس الشرف.

وقد عقد الملك وعباس اجتماعا ثنائيا، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية.

وأعقب ذلك، اجتماع موسع، انضم اليه وفدا البلدين.

وضم الوفد الفلسطيني المرافق لعباس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وحضر عن الجانب الأردني: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.