الجيش الجزائري: مستعدون لمواجهة أي خطر يطال البلاد مهما كان نوعه، وفاءً لوديعة الشهداء وضماناً لمستقبل الاجيال

أكد الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، استعداده لمواجهة أي خطر يمس البلاد مهما كان نوعه وحجمه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال تفقده الناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة غرب العاصمة الجزائر، وفق صحيفة “النهار” المحلية.

وشدد شنقريحة على أن “تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها استراتيجية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر”.

وقال: إن “الجيش الوطني سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر، قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه حفاظا على وديعة الشهداء وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة”.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، اتخذت الجزائر خطوات عديدة لتطوير جيشها، وضمان جاهزيته لحماية الأمن والاستقرار في البلاد.

يذكر أن الجيش الجزائري يصنف في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشًا في العالم، وفقا لإحصاءات “غلوبال فاير بور” لعام 2023، التي تشير إلى أنه يحتل المرتبة رقم 25 بين أكثر جيوش العالم إنفاقا بميزانية دفاع تقدر بنحو 9.9 مليار دولار.