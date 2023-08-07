فضل شاكر يطرح ثاني أعماله الغنائية بعنوان “قال حب قال”/ فيديو



طرح الفنان فضل شاكر ثاني أعماله الغنائية بعنوان “قال حب قال”، وهي الجزء الثاني لأغنية “أبقى قابلني” التي حصدت 88 مليون مشاهدة، بعد نجاح أغنية “بغيب بمزاجي” في أغلب الدول العربية.

ويجدد فضل شاكر، خلال أغنيته الأخيرة، التعاون مع الشاعر عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي، في حين وزعها عمرو الخضري.

وجاءت كلمات الأغنية التي طرحت بعنوان “قال حب قال” كالتالى:

ألف شكر ع اللي عشتوا اللي مفيهوش يوم سعادة

أنت أستاذ ف الاسيه ايوة انا اشهدلك شهادة

تستحق عن جدارة حامل الألقاب بجرحك

ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفادة

ويتعاون الفنان فضل شاكر بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، فأغنية “بغيب بمزاجي” التي تحمل اسم الألبوم، تعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبدالعظيم، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع عمرو الخضري، باشراف إياد النقيب.