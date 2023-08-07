الناطق بلسان جيش العدو يؤكد المؤكد: تصاعد الإرهاب اليهودي في الضفة يدفع الفلسطينيين للمقاومة والأخذ بالثأر
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فضل شاكر يطرح ثاني أعماله الغنائية بعنوان “قال حب قال”/ فيديو
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