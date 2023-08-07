الناطق بلسان جيش العدو يؤكد المؤكد: تصاعد الإرهاب اليهودي في الضفة يدفع الفلسطينيين للمقاومة والأخذ بالثأر
أهم العناوين
جرينتش+2 09:11
الناطق بلسان جيش العدو يؤكد المؤكد: تصاعد الإرهاب اليهودي في الضفة يدفع الفلسطينيين للمقاومة والأخذ بالثأر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني