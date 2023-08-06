وزير الخارجية الإسرائيلي يفضح المسكوت عنه: القضية الفلسطينية لن تكون عقبة أمام السلام مع السعودية

القدس المحتلة – عبّر وزير خارجية “إسرائيل” إيلي كوهن عن وجهة نظر إيجابية حول إمكانية صناعة السلام في الشرق الاوسط مؤكدًا في حديثه لجريدة “إيلاف” السعودية وجود فرصة للتقارب والتعايش بين المسلمين واليهود.

ودافع كوهين عن نهج رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو مذكرًا بأن حكوماته جلبت ثلاث اتفاقيات سلام، فيما انتقد عدم حضور رئيس الوزراء السابق يائير لبيد إلى الكنيست لدعم اتفاق السلام مع الامارات في حينه.

وكشف كوهين رغبة إسرائيلية حقيقية لتحقيق اتفاق سلام مع السعودية، منوهاً بإمكانية السعودية وإسرائيل “صناعة التاريخ وتغيير وجه الشرق الأوسط والعالم”. وقال كوهين إن “القضية الفلسطينية، لن تكون عائقًا امام تحقيق السلام والحكومة الحالية ستقوم بخطوات عملية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني”.

على الجبهة الشمالية حيث تشتبك إسرائيل مع لبنان، حذّر كوهين من مغبة المغامرة، مهددًا: “باستطاعة إسرائيل إعادة لبنان إلى العصر الحجري”. ولم يتردد كوهين من السخرية من أمين عام حزب الله حسن نصرالله، لافتاً إلى أن “نصرالله يقوم بخدعٍ في الخيام بينما يختبئ في القبو كالفأر”.

كوهين هو أحد الشخصيات المحسوبة على قيادة الليكود، وشغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد ووزير الاستخبارات. وهذا اللقاء هو الأول له لموقع باللغة العربية.