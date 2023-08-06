قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 مقاومين في مركبة جنوب جنين، مساء اليوم الاحد، بزعم توجههم لتنفيذ عملية فدائية/ فيديو
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جرينتش+2 07:55
وزير الخارجية الإسرائيلي يفضح المسكوت عنه: القضية الفلسطينية لن تكون عقبة أمام السلام مع السعودية
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