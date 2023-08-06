الجهاد الاسلامي تستنكر الزج باسمها في حوادث اطلاق النار على مراكز أمن السلطة بالضفة، وتحذّر من استهداف مقاتليها
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جرينتش+2 10:31
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تتساءل بحُرقة: كيف وصل المطارد المسلح كامل أبو بكر من جنين إلى تل أبيب؟
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