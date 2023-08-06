الناصر يعلن التخصصات المطلوبة وتلك المتوقع إيقاف استقبالها

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، خلال مؤتمر صحفي عقدن اليوم الأحد، قائمة التخصصات المطلوبة والتخصصات المتوقع إيقاف استقبالها سندا لأحكام المادة (40) ب) في نظام الخدمة المدنية رقم (9) لعام 2020.

أما التخصصات المتوقع إيقاف استقبالها، وفق دراسة العرض والطلب التي يطلقها ديوان الخدمة المدنية، فهي:

أولا: بكالوريوس ذكور (علوم سياسية، معلم صف/ تربية وتعليم، علوم مصرفية ومالية، آثار، لغات أجنبية، فلسفة، اقتصاد، بيئة ودراسات بيئية، تربية ابتدائية وطفل، علوم إدارية)

ثانيا: بكالوريوس إنات (علوم سياسية، علوم مصرفية ومالية، علم اجتماع، لغات أجنبية، آثار، فلسفة، اقتصاد، بيئة ودراسات بيئية، مكتبات، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية).

ثالثا: دبلوم ذكور (جميع التخصصات في المهن التعليمية).

رابعا: دبلوم إنات (جميع التخصصات في المهن التعليمية، علوم مصرفية ومالية).

– تخصصات مطلوبة –

فيما أسفرت نتائج الدراسة لهذا العام عن النتائج الآتية والتي أظهرت التخصصات المطلوبة في الخدمة المدنية، حيث إن التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيين الذكور هي:

المهن الطبية: (تخدير وإنعاش، الطب (مع ضرورة الانتباه والأخذ بالحسبان أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة داخل المملكة وخارجها والتي تزيد عن 30 ألف طالب وطالبة).

المهن الهندسية: هندسة الطاقة المتجددة/ المستدامة، هندسة إنترنت الأشياء، هندسة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.

المهن التعليمية: اللغة العربية وآدابها، تربية مهنية، رياضيات، شريعة، دراسات إسلامية، فيزياء.

المهن الإدارية: لا يوجد

المهن التجارية والمالية: لا يوجد.

المهن الأخرى: إحصاء، تخصصات مرتبطة بالتغيرات المتسارعة على مستوى العالم وتحديدا في الجانب الرقمي (الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي والربوتات، الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة، الواقع الافتراضي، أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني، التحقيقات الجنائية الرقمية، التسويق الرقمي أو الإلكتروني، أمن المعلومات والأدلة الرقمية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي) وغيرها من مهن المستقبل.

التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيات الإناث.

المهن الطبية: التخدير والإنعاش، تمريض الطب (مع ضرورة الانتباه والأخذ بالحسبان أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة داخل المملكة وخارجها والتي تزيد عن 30 ألف طالب وطالبة).

المهن الهندسية: هندسة الطاقة المتجددة.

المهن التعليمية: لا يوجد

المهن الإدارية: لا يوجد

المهن التجارية والمالية: لا يوجد

المهن الأخرى: تخصصات مرتبطة بالتغيرات المتسارعة على مستوى العالم، وتحديدا في الجانب الرقمي (الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي والربوتات، الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة، الواقع الافتراضي، أمن المعلومات والقضاء الإلكتروني، التحقيقات الجنائية الرقمية، التسويق الرقمي أو الإلكتروني، أمن المعلومات والأدلة الرقمية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي) وغيرها من مهن المستقبل.

أما التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من دبلوم كلية المجتمع الشامل للذكور:

المهن الطبية: تخدير وإنعاش، صحة عامة، تعقيم، أشعة (تصوير إشعاعي).

المهن الهندسية: جميع التخصصات التقنية على مستوى الدبلوم الشامل كونها تخصصات تقنية وفنية وتطبيقية يحتاج لها سوق العمل.

المهن الإدارية: إدارة لوازم ومستودعات.

المهن الأخرى: لا يوجد

المهن التعليمية: لا يوجد

وأشار إلى التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من دبلوم كلية المجتمع الشامل للإناث:

المهن الطبية: أشعة (تصوير إشعاعي)، قبالة.

المهن الهندسية: جميع التخصصات التقنية على مستوى الدبلوم الشامل كونها تخصصات تقنية وفنية وتطبيقية يحتاج لها سوق العمل.

المهن التعليمية: لا يوجد

المهن الإدارية: لا يوجد.

المهن التجارية والمالية: لا يوجد

المهن الأخرى: لا يوجد