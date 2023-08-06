جيش العدو يغتال الشهداء نايف أبو صويص ولؤي أبو ناعسة وبراء القرم جنوب جنين اليوم بزعم توجههم لتنفيذ عملية/فيديو
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الكيان وكابوسُ وحدة الساحات والحربُ متعددة الجبهات
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