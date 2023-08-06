“الضمان الاجتماعي” تدعو المنشآت غير المشمولة الى سرعة التسجيل

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أصحاب المنشآت العاملة بالمملكة من غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، إلى تسجيل منشآتهم والعاملين فيها بالضمان الاجتماعي.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأحد، إنها حريصة على شمول المنشآت كافة بالضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيها من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت أن تمتع العاملين بالحماية الاجتماعية يوفر لهم الحماية من مخاطر العمل وكذلك حماية أسرهم، موضحة أنها أرسلت رسائل نصية عبر الهواتف الخلوية للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي لتوعيتها بأهمية استكمال إجراءات تراخيصها وشمول عامليها بالضمان.

وأضافت، أن شمول المنشآت متاح من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo عبر الدخول إلى خدمة شمول منشأة، كما يمكن الدخول للخدمة مباشرة عبر رابط https://eservices.ssc.gov.jo/corporateRegisteration.

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