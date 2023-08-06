الجهاد الاسلامي تستنكر الزج باسمها في حوادث اطلاق النار على مراكز أمن السلطة بالضفة، وتحذّر من استهداف مقاتليها

غزة – استنكرت حركة الجهاد، صباح اليوم الأحد، بشدة محاولات الزج باسم حركـة الجهـاد ومقاتليها بحوادث اطلاق النار التي تتعرض لها مراكز ومقرات السلطة وأجهزتها الأمنية بالضفة الغربية.

ورفضت الجهاد، في بيان صدر عنها اليوم، هذه المحاولات والادعاءات الباطلة، مؤكدةً أن بوصلتنا واضحة وأن قتالنا ضد العدو الإسرائيلي وسلاحنا مصوب نحو رأس العدو وصدره .

كما حذرت الحركة من هذه الادعاءات الباطلة والمحاولات المكشوفة التي تهدف إلى تبرير سياسات وسلوك السلطة وأجهزتها الأمنية ضد مقاتلي الحركة الذين يتعرضون للاعتقال والملاحقة.