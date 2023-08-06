أجواء صيفية حارة اليوم الاحد وغدا، وانخفاض الحرارة الثلاثاء

الجهاد الاسلامي تستنكر الزج باسمها في حوادث اطلاق النار على مراكز أمن السلطة بالضفة، وتحذّر من استهداف مقاتليها
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