نقابة الصحفيين التوانسة تطالب قيس سعيد باحترام استقلالية الإعلام

تونس (رويترز) – طالبت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها الرئيس قيس سعيد باحترام استقلالية الإعلام، بعد لقائه مع مديرة التلفزيون الحكومي.

وقال البيان إن تدخل رئيس البلاد “تضمن تدخلا حتى في ترتيب فقرات النشرات الإخبارية والمضامين الإعلامية والضيوف في البرامج في سابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره”.

وأضاف البيان أن هذا التدخل “يندرج في سياق كامل من الرقابة على الإعلام العمومي وضرب مبدأ التعدد والتنوع والموضوعية”.

وانتقد سعيد أداء التلفزيون والمحتوى الإعلامي الذي تمرره الأخبار والبرامج مطالبا بالتجديد.

ويواجه الرئيس التونسي موجة من الانتقادات من معارضيه واتهامات باستهداف حرية التعبير والإعلام.