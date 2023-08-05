نانسي عجرم: غنائي في لبنان يزودني دوماً بالطاقة الايجابية/ فيديو

أعربت الفنانة نانسي عجرم، عن سعادتها بالحفل الضخم الذي أحيته على مسرح “كازينو لبنان”، وسط حضور جماهيري غفير، هو الأول لها هذا الصيف في بلادها.

وأدّت “عجرم” خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنيتها الشهيرة “حبك سفاح” التي حظيت بتفاعل واسع من الحضور بالتصفيق والغناء.

وقالت الفنانة على هامش الحفل، إن الشعب اللبناني لا يستسلم، لذلك اجتمعت مع جمهورها لكي تغني وتفرح معه على أنغام الموسيقى.

وأضافت أنها تحب كثيرًا إحياء الحفلات في لبنان، لأنها تلعب دورًا كبيرًا في بث الطاقة الإيجابية لديها.

وفيما يتعلق بالطقوس التي تعتمدها دائمًا بعد انتهاء حفلاتها، علّقت نانسي عجرم: “بتطلع أمور عفوية قبل وبعد الحفل، وصديقي المصوّر إلياس يوثق دائمًا اللحظات الجميلة ويلتقط الصور والفيديوهات للذكرى”.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط” باللهجة المصرية، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وكانت قد صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان .

وقالت في هذا الشأن: “الأغنية كثير مهضومة وصيفية، ومختلفة عن أغنية “حبك سفاح”، ولكنها تحمل الشجنة الإيجابية نفسها”.

وتحدثت “عجرم” عن الأمور التي تصنع لها الفرح في حياتها، فأكدت أن جلَّ ما يهمها هو أن تكون محاطة بالأشخاص الذين يشيعون اجواء الفرح والسعادة.

ومن المفترض أن تُحيى “عجرم” حفلتين أخريين في لبنان خلال شهر أغسطس/آب الجاري.