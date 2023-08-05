بينها واحدة خطيرة.. ثلاث إصابات في عملية إطلاق نار بتل أبيب، مساء اليوم السبت، وإستشهاد المنفذ كامل أبو بكر/ فيديو

ممفلسطين المحتلة – أصيب مساء اليوم السبت، 3 مستوطنين أحدهم بجراح حرجة، في عملية إطلاق نار في تل أبيب.

وذكرت مصادر عبرية، أن واحدا من بين المصابين وصفت جراحه بالخطيرة، حيث أصيب بـ 5 رصاصات في الجزء العلوي من جسمه.

وأشارت المصادر العبرية، إلى ارتقاء منفذ عملية إطلاق النار بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه.

وفي وقت لاحق، أفادت هذه المصادر ، أن عنصري أمن من بلدية “تل أبيب” اقتربا من المنفذ لتفتيشه، فباغتهما بإطلاق النار تجاههما من مسدس بحوزته.

وفي تصريح لـ قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أكد أن منفذ العملية من منطقة جنين ويبلغ من العمر 27 عاما، في حين قالت وسائل إعلام عبرية إن المنفذ من جنين، استخدم مسدساً في تنفيذ عمليته، وكان يحمل وصيته معه”

وأكدت القناة 13 العبرية، أن هناك إصابات هلع كثيرة في عملية “تل أبيب”، وليس فقط إصابات بجروح.

وفي التفاصيل، أصيب إسرائيلي، مساء اليوم السبت، جراء إطلاق نار في شارع مونتيفيوري بمدينة تل أبيب.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطينيًا يحمل مسدسًا أطلق النار أمام مجمع تجاري في الشارع، وأصاب إسرائيليًا يبلغ من العمر (40 عامًا)، وأصابه بجروح حرجة.

وأشارت القناة، إلى أنه تم تحييد المنفذ من قبل اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية، دون معرفة مصيره.

فيما قالت بلدية تل أبيب، أن اثنين من عناصر أمنها اشتبهوا بالشاب، وعند توقيفه أطلق النار على أحدهما في رأسه، قبل أن يتم تحييده من الآخر.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية، إن المنفذ من سكان جنين ويبلغ من العمر (37 عامًا).

وفيما بغد تم الكشف عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، وهو الشاب كامل محمود أبو بكر من بلدة رمانة غرب جنين.

#شاهد| اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار في تل أبيب قبل قليل pic.twitter.com/QFBkUNLmnB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2023

تغطية صحفية| لحظة نقل أحد المصابين في عملية "تل أبيب". pic.twitter.com/tXrso1jtgz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2023

#فيديو من مكان عملية إطلاق النار في تل أبيب. pic.twitter.com/iL0RUjDnLR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2023