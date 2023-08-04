نقابة الموسيقيين المصريين تنفي خبر انتحار شيرين عبدالوهاب/ فيديو

ظهرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، في فيديو جديد أثناء وجودها مع أسرتها، زوجها الفنان حسام حبيب وابنتيها، في الساحل الشمالي، وهم يقضون إجازتهم الصيفية.

وتستعد شيرين لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الجميرز، الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

وقد رد محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على الشائعة المتداولة التي طالت الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الساعات الماضية بشأن محاولتها الانتحار.

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية، إن ما يتردد حول هذا الأمر عار تماما من الصحة، وشائعة سخيفة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف، أن شيرين تعيش حاليا حياة مستقرة في بيتها مع زوجها، وتحضر لإحياء عدة حفلات بالخارج خلال الفترة المقبلة.

ومنذ أسبوع، طالت شيرين عبدالوهاب أيضا شائعة وفاتها بعد تعرضها لأزمة قلبية، لتتصدر تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت شيرين عبدالوهاب حفلاً غنائياً في مايو الماضي بمدينة جدة، وأعلن سالم الهندي عن التصالح معها في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”.

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