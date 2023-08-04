للحد من هدر الطعام.. نشر مطاعم مجانية في شوارع جنيف

هدر الطعام آفة منتشرة، ليس فقط لدى المطاعم والأسواق العامة، بل كذلك عند السكان. كميات كبيرة من الطعام تنتهي إلى سلة القمامة، لذلك فكرت جمعية سويسرية في حل أفضل فريد من نوعه لوقف هذا الهدر.

كثيرا ما نشتري موادا غذائية أو أطعمة ولا نستهلكها أو يتبقى منها ما لا نرغب أو نعجز عن استهلاكه، والحل الذي يقوم به جل الناس هو التخلص منها في سلة النفايات.

لكن هذا الحل، وإن كان مفيدا نوعا ما لشركات جمع النفايات – فقط في حالة فرز هذه الأخيرة من طرف المستخدمين- بما أنه يتيح تدويرها، فإنه في الجانب الآخر لا يتيح فوائد كبيرة للمستهلكين.

لذلك ظهرت مبادرة فريدة من نوعها في جنيف السويسرية، إذ عملت منظمة غير ربحية على طرح ثلاجات عامة في بعض شوارع المدينة، يمكن للجميع أن يضعوا فيها الطعام الصالح للأكل، ويمكن الوصول لهذا الأكل مجاناً.

ولا توجه المبادرة فقط للأفراد، بل يمكن للمطاعم وحتى الأسواق الممتازة كذلك أن تساهم فيها، بحكم أنها تتوفر من حين لآخر على كميات من الطعام سريعة التلف، ووضعها في الثلاجات يتيح للآخرين الاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها بدل رميها.

ووفق وكالة الأسوشتيد بريس، فإن المبادرة تقف وراءها منظمة Free-Go غير الربحية حيث قامت هذه المنظمة بطرح ثلاجات وكذلك رفوف لتخزين الطعام، إذ لا يقتصر الطعام فقط على ما يدخل للثلاجة، بل يمكن كذلك وضع أطعمة أخرى في الرفوف ومن ذلك المخبوزات.

ويكلف هذا البرنامج حوالي 40 ألف دولار لاستمرار العمل به كل عام، وتدعمه عدد من المجموعات الخيرية وبلدية المدينة. بدأ البرنامج قبل عام بثلاجة واحدة في غرب جنيف، والآن يتوفر على أربع ثلاجات حول المدينة، وقريبا سيتم إطلاق ثلاجة خامسة.

الثلاجات والرفوف مفتوحة أمام الجميع، وهي تشبه مشاريع خزانات الشارع التي يمكن لأي كان الاستفادة منها، ويمكن للمتبرعين أن يضعوا الطعام بشكل مباشر، أو أن يتواصلوا مع الجمعية المشرفة.