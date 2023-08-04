استشهاد الشاب محمود أبو سعن، فجر اليوم الجمعة، برصاص جيش العدو لدى مداهمته مخيم نور شمس شرق طولكرم/ فيديو
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جرينتش+2 08:18
استشهاد الشاب محمود أبو سعن، فجر اليوم الجمعة، برصاص جيش العدو لدى مداهمته مخيم نور شمس شرق طولكرم/ فيديو
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