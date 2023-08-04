إسرائيل تسمح لـ 6800 أمريكي من أصل فلسطيني بالدخول بذات الطريقة التي تعامل بها جميع المواطنين الأمريكيين

استشهاد الشاب محمود أبو سعن، فجر اليوم، برصاص جيش العدو لدى مداهمته مخيم نور شمس شرق طولكرم/ فيديو
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جرينتش+2 06:05
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