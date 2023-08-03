أنفاس أمريكية وصهيونية تنفخ في أزمة حقل الدرة النفطي لتفجير الأوضع الخليجية، وإفشال التقارب السعودي - الإيراني
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هنا ظاهرة شعريّة تسمى “زكريا محمد”
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