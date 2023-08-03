أنفاس أمريكية وصهيونية تنفخ في أزمة حقل الدرة النفطي لتفجير الأوضع الخليجية، وإفشال التقارب السعودي - الإيراني
أهم العناوين
جرينتش+2 05:17
خالد مشعل يبق البحصة: فشل المصالحة الفلسطينية سببه الرئيسي الصراع على الحكم غير الموجود أصلاً/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني