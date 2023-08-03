خالد مشعل يبق البحصة: فشل المصالحة الفلسطينية سببه الرئيسي الصراع على الحكم غير الموجود أصلاً/ فيديو

الدوحة – قال خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج أن السبب الحقيقي للانقسام الفلسطيني هو التنافس على القيادة .

وأضاف مشعل، في مداخلة نقلتها وسائل الإعلام: “لا توجد أسباب حقيقة للانقسام الفلسطيني سوى التنافس على القيادة، ليس فقط في فلسطين وإنما في العالم العربي “.

وأوضح أن اختلاف الأيدلوجيات الفكرية ما بين الإسلامي واليساري للفصائل الفلسطينية ليست سببا رئيسيا في عدم التوصل للاتفاق، وإنما من المفترض أن يكون هذا الاختلاف والتباين طريقا للتعايش والتواصل بينها.

وأشار : “إذا عدنا بالتاريخ إلى الجذور الأولى في أواخر الخمسينيات وحتى بدء العمليات الفدائية عام 1965 فإن منطلقات ومبادئ فتح في النضال والمقاومة لا تختلف كثيرا عن منطلقات حماس، ولكن فيما بعد ومع تغير المسار السياسي والبرامج السياسية المرحلية فقد حصل تباين سياسي”.

واستطرد قائلا: “أن هذا التباين السياسي لا يجوز أن يدفعنا للانقسام كمكونات رئيسية للشعب الفلسطيني، خاصة أن سياسة العدو في قتل عملية السلام المزعومة وقتل حل الدولتين واضحة، وأن هذا العدو يقتل الفلسطينيين دون أن يفرق إن كان الواحد منهم حمساويا أو فتحاويا”.

وقال مشعل: “العدو لا يريد أن يعطينا دولة، في حين أننا متفقون على الأقل على دولة بحدود عام 1967، ومتفقون على القدس وعلى حق العودة، ولكن إسرائيل لا تريد لنا ذلك.. فلماذا إذا نختلف وندخل في حالة انقسام حقيقي من أجل التنافس على القيادة”.

وتابع قائلا: “هناك علة تستدعي صراعنا على “الكيكة”، رغم أننا في فلسطين لا توجد لدينا كيكة حقيقية للتنافس عليها.