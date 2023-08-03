القبض على مطلقي عيارات نارية في حفل تخرج بالبلقاء

ضبطت الأجهزة الأمنية عددا من مطلقي العيارات النارية في صالات الأفراح وحفلات التخرج بالبلقاء.

وأوضح مدير شرطة البلقاء، العميد جمعة الحمايدة عبر “إذاعة الأمن العام” اليوم الخميس، إنه تم توجه المجموعات المختصة الى موقع احد حفلات التخرج التي وقع فيها اطلاق للعيارات النارية، حيث تم توقيف الخريج ووالده، وتم إلقاء القبض على شخصين اطلقا العيارات النارية في الحفل وكما تم ضبط الاسلحة المستخدمة حيث تم توقيفهما من قبل الحاكم الإداري واتخاذ الإجراء القانوني اللازم .

وأضاف الحمايدة أن افراد الشرطة المجتمعية قد زاروا القائمين على الحفل، وتمت توعيتهم بضرورة عدم اطلاق العيارات النارية والالتزام بسلامة الحضور وافراد المجتمع، إلا أنه ورغم التوعية والتنبيه شهد ذلك الحفل اطلاق للعيارات النارية، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد رصد الاحتفال وانتهائه.