أنفاس أمريكية وصهيونية تنفخ في أزمة حقل الدرة النفطي لتفجير الأوضع الخليجية، وإفشال التقارب السعودي - الإيراني
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جرينتش+2 05:17
القبض على مطلقي عيارات نارية في حفل تخرج بالبلقاء
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