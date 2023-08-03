ائتلاف الوطنية العراقية ينفي انضواءه في تحالف سياسي جديد

جاءنا، اليوم الخميس، التوضيح التالي الصادر عن المكتب الإعلامي لائتلاف الوطنية العراقية..

بغداد – تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرًا مفاده انطلاق تحالف سياسي يضم حزب الوفاق الوطني العراقي وحراك البيت العراقي وحزب تجمع وطن، وهنا يود الائتلاف توضيح ما يلي:

**ما تم الإعلان عنه في الأمس ليس الشكل النهائي للتحالف، والصورة المرفقة مع البيان تعود إلى لقاء سابق لزعيم الائتلاف الدكتور إياد علاوي مع عدد من الشخصيات الوطنية المدنية.

ويؤكد الائتلاف أنه لا يزال في مرحلة المباحثات والمفاوضات مع العديد من القوى السياسية الوطنية والمدنية الرئيسية في البلاد، وأن الدكتور اياد علاوي قد أجرى العديد من الاجتماعات مع الزعماء والقادة السياسيين.