أنفاس أمريكية وصهيونية تنفخ في أزمة حقل الدرة النفطي لتفجير الأوضع الخليجية، وإفشال التقارب السعودي - الإيراني
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جرينتش+2 05:17
ائتلاف الوطنية العراقية ينفي انضواءه في تحالف سياسي جديد
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