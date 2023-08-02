3.7 مليون زائر إلى الأردن خلال 7 شهور بارتفاع نسبته 51.3 %



قالت وزارة السياحة والآثار، إن اعداد زوار المملكة الدوليين حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 قرابة 3.720.259 زائرا، محققاً إرتفاعاً بنسبة 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأظهرت الوزارة، في نشرتها الشهرية، ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 47 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث وصل عددهم إلى 3.085.145 سائحا .

وحقق سياح المبيت لمجموعة الدول الآسيوية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 بما نسبته 145.9 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث تعتبر أعلى نسبة تم تحقيقها على مستوى سياح المبيت حسب المنطقة.

وأظهرت النشرة، ارتفاعاً في سياح المبيت لمجموعة الدول الأوروبية خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 85.8 %، تبعتها مجموعة الدول الأمريكية والتي حققت ارتفاعاً ما نسبته 78.1 %.

وبلغت أعداد الزوار في شهر تموز الماضي من العام الحالي، 694.207 زائرا ، محققةً نسبة ارتفاع وصلت إلى 21.7 %مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد حقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 59.4 %، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2022، حيث بلغ قرابة 2.450 مليار دينار (3.456 مليار دولار).