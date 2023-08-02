3.7 مليون زائر إلى الأردن خلال 7 شهور بارتفاع نسبته 51.3 %

بعد لقاء الأسد.. حمدين صباحي يعلن وقوف المؤتمر القومي العربي مع سوريا، لأن إنتصارها هو إنتصار للأمة كاملة/ فيديو
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