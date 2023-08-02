بعد لقاء الأسد.. حمدين صباحي يعلن وقوف المؤتمر القومي العربي مع سوريا، لأن إنتصارها هو إنتصار للأمة كاملة/ فيديو

دمشق- تحت شعار “مع سورية في وجه الحصار والعدوان والاحتلال”، انطلق اليوم الاربعاء في فندق الشام بدمشق اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

وفي كلمة له، أكد أمين عام المؤتمر، حمدين صباحي أن المؤتمر يقف مع سورية ضد العدوان والاحتلال والحصار، إيماناً منه أن دور سورية وموقعها في قلب الأمة العربية، مبيناً أن الإرهاب الذي ضربها كان هدفه تقسيمها وكسر إرادتها، وإخراجها من هويتها العربية ودورها القومي.

وأوضح صباحي أن المؤتمر الذي يضم مجموعة من مثقفي الأمة العربية يعلن تمسكه القاطع بالوقوف مع سورية، كونها تخوض معركة الأمة العربية لا معركة دولة واحدة، وأن انتصارها هو انتصار للأمة كاملة.

وقال صباحي: يؤكد المؤتمر موقفه الداعم لاستقلال سورية ووحدتها أرضاً وشعباً ودولة، لافتاً إلى أن المؤتمر يعمل على تأدية واجبه في سورية وعلى المستوى العربي في إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب.

وأضاف صباحي: إن المؤتمر القومي العربي وهو ينعقد اليوم في دمشق يوجه رسالة احترام وإكبار للصمود البطولي لسورية وشعبها وجيشها وقيادتها الممانعة الصامدة التي وقفت بإرادة وعزم ضد العدوان حتى انتصرت، لافتاً إلى أن سورية استطاعت التمسك بموقفين جوهريين في مصلحة الأمة العربية، أولهما أنها أبت أن تدخل في نفق التطبيع مع العدو الصهيوني، وثانيهما موقفها السياسي والعملي كحاضنة وداعمة وشريكة في أشرف ظاهرة عربية، وهي المقاومة التي يعتبر المؤتمر نفسه جزءاً منها.

ولفت صباحي إلى أن المؤتمر يعمل على ترجمة بيانه الختامي الصادر أول أمس عن دورته الـ 32 في بيروت إلى خطوات عملية وبرنامج للحركة على امتداد الساحة العربية.

وبحسب مراسل قناة الميادين في دمشق، فقد جاءت مواقف حمدين صباحي، عقب لقاء استغرق أكثر من ساعتين مع الرئيس السوري بشار الأسد.

"الجراح التي خلّفتها الحرب في #سوريا تحتاج إلى بلسمة تستدعي تصالحاً وتسامحاً يعززان الوحدة الوطنية السورية". الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي#المؤتمر_القومي_العربي@HamdeenSabahy pic.twitter.com/Id0JWGDJk7 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 2, 2023

"لضرورة الاستفادة من انتصار #سوريا على أعداء الأمة واستخدامه منصة للمزيد من المكاسب المشروعة للأمة العربية". الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي #المؤتمر_القومي_العربي@HamdeenSabahy pic.twitter.com/LXtJ9YJg0R — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 2, 2023