الجيش العربي يقبض على شخص إسرائيلي حاول التسلل امس الثلاثاء إلى الأردن بطريقة غير مشروعة

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت امس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

ومن جانبها، تفحص الجهات الإسرائيلية في ما إذا كان الحديث يدور عن محاولة تهريب أو أن الشخص يعاني من اضطرابات نفسية.

ولم تعرف بعد هوية الشخص إن كان مواطنا عربيا من الـ48 أو شخصا يهوديا، الأمر الذي لم تشر إليه الجهات الأردنية والإسرائيلية.

وأفيد مؤخرا بأن إسرائيل تعتزم بناء سياج أمني فاصل على الحدود مع الأردن، بزعم منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقد جاء ذلك بعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مساء الأحد بالكشف عن “إحباط” محاولة تهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار، الأسبوع الماضي، وصفت بأنها “كبيرة واستثنائية”.

ومما يذكر أنه في عام 2020، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن كونستانتين كوتوف 4 أشهر، وهو إسرائيلي قُبض عليه أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي الأردنية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وبحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، وجرى الإفراج عنه بعد قضاء محكوميته.

يشار إلى أن الأردن يرتبط مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية، هي الشيخ حسين وجسر الملك حسين ووادي عربة.