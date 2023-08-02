الجيش السوري يلاحق تجار الاسلحة والمخدرات على الحدود مع الاردن



دمشق – أعلن الجيش السوري، اليوم الأربعاء، عن نتائج عمليات تمشيطه لأجزاء واسعة من المنطقة الحدودية مع الأردن، جنوب محافظة درعا السورية، ضمن إطار المخطط الشامل لملاحقة تجار ومهربي المخدرات عبر الحدود السورية- الأردنية.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر عسكري قوله، إن العمليات أسفرت عن توقيف العديد من المشتبه بهم بتجارة وتعاطي المخدرات، وضبط عدد من قطع الأسلحة بينها رشاشات من نوع كلاشنكوف وبنادق صيد وذخيرة وقنابل يدوية، كما تم ضبط كميات من مادة الحشيش المخدرة.

وأكد المصدر العسكري السوري، أن العمليات مستمرة في إطار ملاحقة تجار ومهربي المخدرات بكل مناطق محافظة درعا السورية حتى تحقيق أهداف الدولة السورية في القضاء على كل العصابات المنتشرة في المنطقة.

وجاءت الخطوة بعد أيام قليلة من انعقاد أولى اجتماعات اللجنة الأردنية – السورية؛ للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات والتي جرت في العاصمة عمّان مطلع الأسبوع الفائت، وهدفت للتعاون في مجال ضبط تجار ومروجي ومهربي المخدرات عبر الحدود السورية- الأردنية.