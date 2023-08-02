أمريكا تواصل الانحدار.. ترامب يواجه لائحة اتهام جديدة بشأن هجوم الكابيتول، ولكنه يكيل تُهماً ثقيلة بالفساد لبايدن ونجله
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جرينتش+2 01:20
أمريكا تواصل الانحدار.. ترامب يواجه لائحة اتهام جديدة بشأن هجوم الكابيتول، ولكنه يكيل تُهماً ثقيلة بالفساد لبايدن ونجله
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