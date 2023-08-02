أصالة وماجد المهندس يطرحان كليب أغنية “الحب الأبدي”/ فيديو

طرحت شركة روتانا عبر قناتها الرسمية بموقع YouTube كليب أغنية دويتو جديدة، تجمع بين الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس، وتحمل اسم “الحب الأبدي”.

أغنية “الحب الأبدي” من كلمات زوج اصالة الشاعر فائق حسن، وألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس، وتقول كلماتها:

إنتي الحب الأبدي وروح الروح

بنظرة واحدة بيه تردي الروح

إيدي بإيدك وين نروح نروح

إنت أماني وعوضي من الأيام

بس بحضنك أقدر أغفى وأنام

حبك جنة وأحلى من الأحلام

هو هذا حب حياتي اللي أتمناه

يا طعم الغرام وعطره ومعناه

أدفع عمري كله حتى أعيش وياه

أول مرة أعيشه هالإحساس

عاشق من أطرافي لحد الراس

مثل الهوى أحتاجه إنتي الأنفاس

إنت جناحي وبيك أتمنى أطير

بدونك والله ما حس إني بخير

أني بحضنك واللي يصير يصير