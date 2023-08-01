عمان – تمكن العاملون في إدارة السّير من ضبط 113 مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها داخل المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها المخالفة للقانون وتأجيرها داخل المملكة، إذ إن القانون يمنع تأجير تلك المركبات التي تدخل للمملكة لغايات استخدام مالكها الشخصي، وإن تأجير المركبات يقتصر وفق أحكام القانون على الشركات المرخّصة لتلك الغاية، وضبطوا 113 مركبة مخالفة خلال شهر تمّوز الماضي.

وأكد أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً، ويحمل مخالفات جمركية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية والإدارية والحجز بحق تلك المركبات.