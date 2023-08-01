إصابة 5 صهاينة في عملية إطلاق نار بمستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس.. وإستشهاد المنفذ مهند المزارعة
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جرينتش+2 01:15
داعياً لوقف الاقتتال بمخيم عين الحلوة.. نصرالله يهيب بالشباب المسلم أن يتحملوا مسؤوليتهم ويعاقبوا المسيئين للقرآن/ فيديو
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