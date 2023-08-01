استشهاد 4 عناصر امنية مصرية بحادث تمرد سجناء في العريش

القاهرة (رويترز) – قال مصدران أمنيان، امس الاثنين، إن أربعة من رجال الأمن على الأقل قُتلوا في اشتباكات بمجمع للشرطة في مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء المصرية.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما أن الاشتباكات اندلعت امس الاول الأحد عندما استولت مجموعة من المحتجزين على أسلحة داخل مجمع الأمن المركزي بالعريش في شمال سيناء وهاجموا القوات المتمركزة هناك.

وأشارا إلى إن ضابطا في الشرطة من بين القتلى، كما أصيب ستة أشخاص.

ولم ترد وزارة الداخلية على طلب من رويترز للتعليق ولم يصدر بيان رسمي من السلطات حتى الآن بشأن الحادث.

وتواجه قوات الأمن المصرية تمردا يشنه إسلاميون متشددون منذ سنوات في شمال سيناء، وسعت في الآونة الأخيرة لبسط سيطرتها على المنطقة الساحلية التي تمتد من الحدود مع قطاع غزة إلى الطرف الشمالي لقناة السويس.

ولا تزال المناطق الواقعة في شمال سيناء تشهد هجمات من وقت لآخر ويكثف الجيش والشرطة من وجودهما في هذه المناطق.