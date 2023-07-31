هل ستهرول السعودية للتطبيع مع دولة الاحتلال؟

إسرائيل تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن، بحجة منع تهريب السلاح من أيران "والمنظمات الأرهابية" الى الضفة
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جرينتش+2 07:22
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