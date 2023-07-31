مليون و600 ألف شخص عبروا هذا العام.. تطوير جميع الخدمات لتسهيل حركة مرور العابرين وانسياب البضائع على جسر الملك حسين

أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، أن الإجراءات المعمول بها في جسر الملك حسين، كفيلة بتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل مرورهم.

وقال القضاة، خلال زيارة مركز جمرك الملك حسين اليوم الاثنين، إن دائرة الجمارك ماضية في تطوير جميع خدماتها؛ لتسهيل حركة مرور المسافرين وتيسير حركة انسياب البضائع بكل يُسر وأمان، بما ينعكس إيجابًا على توفير الوقت والجهد.

وقد استمع القضاه إلى أبرز التحديات والقضايا التي تواجه القطاع التجاري وحركة الشحن والمسافرين القادمين والمغادرين، مشيرا إلى أن عدد المسافرين الذين عبروا المركز ما بين قادم ومغادر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز يزيد عن مليون و600 ألف مسافر، بزيادة تقدر بـــ 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشاد القضاة، خلال الزيارة وبحضور عدد من ضباط وقادة الأجهزة الأمنية العاملة في المركز، بكفاءة التنسيق بين الجمارك وكافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية العاملة في المركز الحدودي، والعمل سويًا بما يخدم المواطنين ويُسهم في تحقيق الإنجاز وحُسن التنظيم وتطوير الإجراءات.