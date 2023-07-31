إسرائيل تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن، بحجة منع تهريب السلاح من ايران "والمنظمات الارهابية" الى الضفة
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تشييع جثمان نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي/ فيديو
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