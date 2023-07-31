تشييع جثمان نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي/ فيديو

شيعت، بعد ظهر اليوم الاثنين، جنازة الشاب عبد الله حسن يوسف، نجل الفنانة المعتزلة شمس البارودي والنجم حسن يوسف، بعد وفاته أمس غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي،

وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل عبدالله بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء. وأمّ الصلاة الشيخ خالد الجندي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وظهرت الفنانة شمس البارودي وزوجها الفنان حسن يوسف لأول مرة منذ إعلان خبر وفاة ابنهما الأصغر في أثناء صلاة الجنازة.

وقد بدا على الفنان حسن يوسف التأثر والانهيار، وحال المحيطين به الإمساك بيده خوفا من أن يسقط على الأرض، خاصة أنه ظهر فاقدا للتوازن ولا يستطيع أن يقف بمفرده.

وقال النجم حسن يوسف للمحيطين به أثناء إلقاء نظرة الوداع على ابنه الأصغر “عبد الله” قبل صلاة الجنازة والذهاب به للمقابر، إنه نجله بطل في السباحة وكان يحصل على بطولات أثناء السباحة في النيل، ولكنه “غرق في مترين” – على حد قوله.

وشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في تشيع جنازة عبد الله حسن يوسف، من بينهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الفنانة نهال عنبر عضو النقابة، الفنان محمد فؤاد، الفنان محمد لطفي، الفنانة عفاف شعيب، والفنانة ميرفت أمين.

وكان خبر وفاة عبد الله حسن يوسف قد تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، وخيم الحزن على الوسط الفني، وكتب العديد من النجوم رسائل تعازي للنجمة شمس البارودي والفنان حسن يوسف في وفاة نجلهما الأصغر “عبد الله” صاحب الـ 35 عاما.

وقد توفي “عبد الله” غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي في الساعات الأولى من فجر أمس، وعثر على جثمانه قريبا من الشاطئ، ولكن بعد الاتصال بفريق الإنقاذ النهري ونقله إلى مستشفى العلمين اتضح أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، أن أسرة الفنان حسن يوسف وشمس البارودي قررت الاكتفاء بالعزاء على القبر في نجلهم الراحل “عبد الله”.

وقال إيهاب فهمي في تصريح صحفي: لا يوجد عزاء منفصل فأسرة الفنان حسن يوسف اكتفت بتلقي العزاء في فقيدها “عبد الله” عقب الانتهاء من دفنه مباشرة.