“بل هو قرآنٌ مجيدٌ في لوحٍ محفوظ”.. السويد تواجه أصعب وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية، جراء جريمة حرق القرآن

إسرائيل تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن، بحجة منع تهريب السلاح من أيران "والمنظمات الأرهابية" الى الضفة
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جرينتش+2 07:21
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