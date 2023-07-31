انقاذ وافدين اوشكا على الغرق في بركة بمنطقة مادبا

مادبا – أنقذت فرق الغطس في مديرية دفاع مدني مادبا، اليوم الاثنين، حياة شخصين تعرضا للغرق داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة أم العمد، وهما من جنسية عربية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس تحركت على الفور الى موقع الحادث وعملت على إنقاذهما من داخل البركة، في حين قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى النديم الحكومي.

وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم ممارسة السباحة في السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية ومراقبة الأطفال بشكل جيد، وعدم السماح لهم بالاقتراب من هذه المواقع خوفا من تكرار مثل هذه الحوادث .

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