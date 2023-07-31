العدو يزعم اعتقال 5 اشخاص حاولوا التسلل من الاردن للارض المحتلة

زعم موقع «واللا» العبري بأن «سبعة أشخاص تسلّلوا، صباح اليوم الاثنين، من الأردن إلى المناطق الإسرائيلية (الفلسطينية المحتلّة) الواقعة بالقرب من الحدود الأردنية». وعلى إثر ذلك، استنفر جنود الاحتلال و«اعتقلوا خمسة من المتسلّلين»، فيما توارى اثنان آخران، ما دفع بالجيش إلى إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة.

وبحسب تحقيق أولي، «فقد تمكّن متسلّلان اثنان (من بين السبعة) من دخول إسرائيل (فلسطين المحتلة)، حيث شرعت أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة في البحث عنهما، غير أنهما تمكّنا من العودة إلى الأردن»، طبقاً للموقع.

وأتىهذا الحادث بعد أسبوع من «إحباط أجزة الأمن الإسرائيلية عملية تهريب أسلحة كبيرة» لا تزال الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيماً إعلامياً على طبيعتها، فيما رشح أن الأسلحة المذكورة كانت في طريقها إلى المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.