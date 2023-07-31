“التسوية مستحيلة دون روسيا”.. أبن سلمان يقتدي بأردوغان في إدارة ظهره لبوتين والإلتحاق بالمحور الغربي – الأوكراني

أكد مصدر روسي لوكالة “سبوتنيك”، في تعليقه على الأنباء الأخيرة بشأن تنظيم مفاوضات في جدة لحل الأزمة الأوكرانية من دون وجود روسيا، استحالة قيام تسوية للأزمة الأوكرانية دون وجود روسيا ومراعاة مصالحها المشروعة.

وتعليقًا على ذلك، أشار المصدر إلى أن: “تسوية الأزمة حول أوكرانيا مستحيلة موضوعيا دون مشاركة روسيا، ودون مراعاة مصالحها المشروعة”.

وأضاف: “من المستحيل موضوعيا أيضا التسوية على أساس صيغة الإنذار النهائي لزيلينسكي، أي اجتماعات بشأن هذا الموضوع يجب أن تأخذ هذه الظروف في الحسبان”.

ومن جانبه، أكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا، مبينا أن روسيا تتابع الأهداف التي تم وضعها لهذا الاجتماع.

وقال بيسكوف معلّقًا على المبادرة السعودية: “لا شك أن روسيا ستتابع هذا الاجتماع”.

وتابع بيسكوف: “لا يزال يتعين فهم الأهداف التي تم تحديدها بشكل كامل، وما الذي يخطط المنظمون للحديث عنه في الواقع”.

كما أشار إلى أن الكرملين قال مرارا إن “أي محاولة لتعزيز تسوية سلمية تستحق تقييما إيجابيا”.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “المملكة العربية السعودية تريد إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس/أب. تمت دعوة ممثلين عن 30 دولة إلى هناك، لكن روسيا ليست من بينها”.