إسرائيل تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن، بحجة منع تهريب السلاح من أيران "والمنظمات الأرهابية" الى الضفة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:20
“التسوية مستحيلة دون روسيا”.. أبن سلمان يقتدي بأردوغان في إدارة ظهره لبوتين والإلتحاق بالمحور الغربي – الأوكراني
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني