مقتل فلسطينيين في اشتباكات فصائلية بمخيم عين الحلوة في لبنان

بيروت – قالت مصادر أمنية يوم الأحد إن شخصين على الأقل قُتلا في اشتباكات مستمرة منذ يوم السبت بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث تقاتل حركة فتح جماعات منافسة تدعم إسلاميين متشددين.

وقُتل قيادي في حركة فتح، اليوم الأحد، في كمين بمخيم عين الحلوة المكتظ باللاجئين قرب مدينة صيدا الساحلية جنوب لبنان، وهو ما تسبب أيضا في جرح عدد من مساعديه.

افاد مراسل “النشرة” في صيدا عن مقتل العميد في حركة فتح ابو اشرف العرموشي بعد تعرضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه في حي البساتين في مخيم عين الحلوة.

وقد بدأت الاشتباكات يوم امس السبت بمحاولة اغتيال فاشلة لقائد مجموعة متعاطفة مع متشددين أدت لمقتل شخص. وأعقب ذلك إطلاق للنار وهجمات شنها مسلحون على مقر حركة فتح.

وقال شاهد إن بعض المتاجر أغلقت أبوابها اليوم الأحد وفر البعض من المخيم مع تصاعد الأعمال القتالية بين الجماعات المتناحرة.

ومن جانبه، قال الجيش اللبناني إن قذيفة هاون سقطت داخل أحد المراكز العسكرية مما أدى إلى إصابة جندي.

وكثيرا ما يشهد المخيم صراعات بين الفصائل الفلسطينية تتحول إلى أعمال عنف يسقط خلالها قتلى.