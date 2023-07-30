"تيتي تيتي، مثل ما رحتي جيتي".. عباس يدعو الى تشكيل لجنة لاستكمال الحوار، في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل !!!!
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جرينتش+2 07:39
نظراً لتأثُّر دول العالم، ومنها الأردن، بأزمات الغذاء الدَّوليَّة والتغيُّر المناخي.. مجلس الوزراء يقرر إنشاء “مجلس الأمن الغذائي”
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