"تيتي تيتي، مثل ما رحتي جيتي".. عباس يدعو الى تشكيل لجنة لاستكمال الحوار، في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل !!!!
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جرينتش+2 07:39
تزايد السخط التركي من الغلاء، لأن “المعدة” والقدرة الشرائية للشعب هي أبلغ مقياس لنجاعة سياسة أي حكومة
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