بدء تنفيذ قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة

دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على أدوات السيّاسة النقديّة كافة، حيز التنفيذ اليوم الأحد.

اللجنة كانت قد أكدت التزام البنك المركزي باتخاذ التدابير والإجراءات اللَازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادًا إلى المتابعة الدّقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدّوليّة.

وشددت على ثقتها بمنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة التحسن في أدائه، حيث حقق نموًّا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8%، في وقت أمكن فيه ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3% خلال النصف الأول من هذا العام. وبذات الوقت واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية خلال الفترة المنقضية من العام أداءها الإيجابي انعكاسًا للثقة ببيئة الاقتصاد الكلي وبقوة الجهاز المصرفي الأردني والتدابير الرقابية الحصيفة التي يطبقها البنك المركزي الأردني.