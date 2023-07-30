بوتين يتحدى: روسيا لا تريد صداماً مع الناتو، ولكن ان كان هناك مَن يرغب في ذلك فنحن مستعدون دائماً لأي سيناريو/ فيديو
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جرينتش+2 05:25
العاهل المغربي “يأمل” في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر.. لكنه “يعمل” على تسريع التطبيع مع إسرائيل !!
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